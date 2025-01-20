Трамп назвав, які укази підпише насамперед: у США запровадять режим надзвичайної ситуації

Новий, 47-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів, які укази підпише насамперед.

Про це він сказав у своїй інавгураційній промові.

Поолітик заявив, що сьогодні, 20 січня 2025 року, є "днем звільнення" для США.

"Сьогодні я підпишу низку історичних указів і ми почнемо "революцію здорового глузду", – сказав Трамп.

Новий глава Білого дому пообіцяв запровадити режим надзвичайної ситуації на південному кордоні. Всі незаконні перетини будуть зупинені. Він повідомив, що відправить туди військових, щоб "зупинити вторгнення".

"Ми розпочинаємо процес повернення мільйонів і мільйонів злочинців туди, звідки вони прийшли. Ми відновимо нашу політику. Залишайтеся у Мексиці", - заявив він.

Крім того, наркокартелі будуть визнані міжнародними терористичними організаціями.

Трамп пообіцяв "мобілізувати ресурси" для того, щоб подолати рекордну інфляцію та швидко знизити ціни.

Крім того, Трамп пообіцяв оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці. Він пообіцяв, що "Америка знову буде країною, яка виробляє. У нас є найбільші резерви нафти та газу і ми їх використаємо. Ми експортуватимемо американські ресурси по всьому світу. Ми будемо знову багатою країною", – запевнив він.

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НАЖИВО! ІНАВГУРАЦІЯ ТА ПЕРША ПРОМОВА ТРАМПА

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