Байден в останні години президентства помилував членів своєї сім'ї

Байден заявив, що вірить "у верховенство права" і "оптимістично налаштований на те, що сила правових інститутів зрештою переможе над політикою".

Чинний президент США Джо Байден, каденція якого добігає кінця у понеділок заздалегідь помилував своїх братів Джеймса та Френка, а також сестру Валері.

Про це пише CNN.

Байден помилував свого брата Джеймса Б. Байдена та його дружину Сару Джонс Байден, свою сестру Валері Байден Оуенс, її чоловіка Джона Т. Оуенса, а також свого молодшого брата Френсіса Байдена.

"Моя сім’я піддається постійним нападам і погрозам, мотивованим виключно бажанням заподіяти мені біль — це найгірший вид партійної політики. На жаль, у мене немає підстав вважати, що ці атаки припиняться", – сказав Байден у заяві.

Він додав, що вірить "у верховенство права" і "оптимістично налаштований на те, що сила правових інститутів зрештою переможе над політикою".

Джо Байден заздалегідь помилував деяких членів своєї сім'ї / Фото: Фото з соціальних мереж

"Безпідставні та політично вмотивовані розслідування завдають шкоди життю, безпеці та фінансовій безпеці осіб та їхніх родин. Навіть якщо особи не зробили нічого поганого і врешті-решт будуть виправдані, сам факт розслідування або судового переслідування може завдати непоправної шкоди їхній репутації та фінансам", – додав він.

Також Байден "превентивно" помилував кількох колишніх державних службовців і членів парламенту – колишнього медичного радника Ентоні Фаучі, генерала у відставці Марка Міллі, колишню членкиню Палати представників Ліз Чейні і членів і співробітників комітету Конгресу, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Це оголошення в останню хвилину було зроблено після того, як минулого місяця президент помилував свого сина Гантера Байдена, якого цього місяця засудили за федеральні податки та зброю.

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