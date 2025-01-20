Байден в останні години президентства помилував членів своєї сім'ї

Байден заявив, що вірить "у верховенство права" і "оптимістично налаштований на те, що сила правових інститутів зрештою переможе над політикою".
Чинний президент США Джо Байден, каденція якого добігає кінця у понеділок заздалегідь помилував своїх братів Джеймса та Френка, а також сестру Валері.
Про це пише CNN.
Байден помилував свого брата Джеймса Б. Байдена та його дружину Сару Джонс Байден, свою сестру Валері Байден Оуенс, її чоловіка Джона Т. Оуенса, а також свого молодшого брата Френсіса Байдена.
"Моя сім’я піддається постійним нападам і погрозам, мотивованим виключно бажанням заподіяти мені біль — це найгірший вид партійної політики. На жаль, у мене немає підстав вважати, що ці атаки припиняться", – сказав Байден у заяві.
Він додав, що вірить "у верховенство права" і "оптимістично налаштований на те, що сила правових інститутів зрештою переможе над політикою".
"Безпідставні та політично вмотивовані розслідування завдають шкоди життю, безпеці та фінансовій безпеці осіб та їхніх родин. Навіть якщо особи не зробили нічого поганого і врешті-решт будуть виправдані, сам факт розслідування або судового переслідування може завдати непоправної шкоди їхній репутації та фінансам", – додав він.
Також Байден "превентивно" помилував кількох колишніх державних службовців і членів парламенту – колишнього медичного радника Ентоні Фаучі, генерала у відставці Марка Міллі, колишню членкиню Палати представників Ліз Чейні і членів і співробітників комітету Конгресу, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року.
Це оголошення в останню хвилину було зроблено після того, як минулого місяця президент помилував свого сина Гантера Байдена, якого цього місяця засудили за федеральні податки та зброю.
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