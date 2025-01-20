Байден в последние часы президентства помиловал членов своей семьи

Байден заявил, что верит "в верховенство права" и "оптимистично настроен на то, что сила правовых институтов в конечном счете победит над политикой".

Действующий президент США Джо Байден, каденция которого подходит к концу в понедельник заранее помиловал своих братьев Джеймса и Фрэнка, а также сестру Валери.

Об этом пишет CNN.

Байден помиловал своего брата Джеймса Б. Байдена и его супругу Сару Джонс Байден, свою сестру Валери Байден Оуэнс, ее мужа Джона Т. Оуэнса, а также своего младшего брата Фрэнсиса Байдена.

"Моя семья подвергается постоянным нападениям и угрозам, мотивированным исключительно желанием причинить мне боль — это самый плохой вид партийной политики. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти атаки прекратятся", – сказал Байден в заявлении.

Он добавил, что верит "в верховенство права" и "оптимистично настроен на то, что сила правовых институтов в конечном счете победит над политикой".

Джо Байден заранее помиловал некоторых членов своей семьи / Фото: Фото из социальных сетей

"Бесосновательные и политически мотивированные расследования наносят ущерб жизни, безопасности и финансовой безопасности лиц и их семей. Даже если лица не сделали ничего плохого и в конце концов будут оправданы, сам факт расследования или судебного преследования может нанести непоправимый ущерб их репутации и финансам", — добавил он.

Также Байден "превентивно" помиловал нескольких бывших государственных служащих и членов парламента — бывшего медицинского советника Энтони Фаучи, генерала в отставке Марка Милли, бывшую члена Палаты представителей Лиз Чейни и членов и сотрудников комитета Конгресса, который расследует штурм Капитолия 6 января 2021г.

Это объявление в последнюю минуту было сделано после того, как в прошлом месяце президент помиловал своего сына Хантера Байдена, которого в этом месяце осудили за федеральные налоги и оружие.

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