Дональд Трамп принял присягу как 47-й президент США

В Ротонде Капитолия Дональд Трамп принял присягу.

Трамп официально стал 47-м президентом США 20 января 2025 года.

"Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду, по возможности, хранить и защищать Конституцию Соединенных Штатов", — сказал он в своей присяге.

Перед этим присягу принял Джей Ди Вэнс — новый вице-президент США.

Стоит отметить, что Дональд Трамп вступил в должность в возрасте 78 лет и 220 дней, установив рекорд как старейший президент на момент присяги. Он также является первым в истории США официально осужденным президентом – одновременно бывшим и новоизбранным.

Кто присутствовал на инаугурации Трампа — читайте в новости.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: В ПРЯМОМ ЭФМРЕ! ИНАУГУРАЦИЯ И ПЕРВАЯ РЕЧЬ ТРАМПА

Читайте также: