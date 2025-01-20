Дональд Трамп склав присягу як 47-й президент США

У Ротонді Капітолію Дональд Трамп склав присягу.

Трамп офіційно став 47-м президентом США 20 січня 2025 року.

"Я урочисто клянусь, що сумлінно виконуватиму обов’язки Президента Сполучених Штатів і буду, наскільки це можливо, зберігати, захищати та захищати Конституцію Сполучених Штатів", — сказав він у своїй присязі.

Перед цим присягу склав Джей Ді Венс — новий віцепрезидент США.

Варто зауважити, що Дональд Трамп вступив на посаду у віці 78 років і 220 днів, встановивиши рекорд як найстарший президент на момент присяги. Він також є першим в історії США офіційно засудженим президентом – одночасно колишнім і новообраним.

Хто був присутній на інавгурації Трампа, читайте у новині.

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