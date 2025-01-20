"Мирний план" Трампа: як новий президент США планує завершити війну в Україні

Напередодні інавгурації на мітингу новий президент США Дональд Трамп вчергове пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти старту Третьої світової війни.

До церемонії він зробив кілька гучних заяв на цю тему провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Конкретики щодо мирного плану наразі немає, а більшість західних медіа всуває припущення.

Детальніше – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Передвиборча обіцянка

Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразового заявляв, що досягне мирної угоди між Росією та Україною за 24 години. При цьому він ніколи не уточнював, як саме він планує це зробити.

Минулоріч влітку на одному із мітингів він сказав, що зробить це одразу після перемоги на виборах. Під час теледебатів з Камалою Гарріс у вересні він повторив, що завершить війну до того, як стане президентом.

У своїх публічних виступах Трамп також зазначав, що великої війни між країнами не було б, якби він продовжував очолювати Білий дім, а його посланець з питань України та Росії Кіт Келлог сподівався знайти рішення за 100 днів.

Проте зараз в команді Дональда Трампа заявили, що значного прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців.

Як пише видання The New York Times, 47 президент Америки не виконав свою передвиборчу обіцянку щодо припинення війни за 24 години, зокрема бойові дії в Україні тривають навіть після його інавгурації.

"Трамп, як кандидат, пообіцяв припинити конфлікт протягом дня після присяги. Але напередодні його інавгурації мало що вказує на те, що майже трирічна війна наближається до завершення", – йдеться у повідомленні CNN.

Натомість Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства – у тому числі шляхом безпосередньої розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Зустріч Трампа із Путіним

Дональд Трамп перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида завив, що збирається зустрітися із Путіним.

"Він хоче зустрітися, і ми це організовуємо", – сказав Трамп у коментарях перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Путін нібито готовий до зустрічі з Трампом. Також він додав, що для цього потрібна "політична воля вести діалог і вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу".

Дата зустрічі наразі невідома, однак Трамп панує зустрітися із кремлівським диктатором "дуже швидко" після того, як він вступить на посаду. Перед інавгурацією він доручив своїм помічникам організувати дзвінок із Путіним найближчими днями.

Також читайте Діалог між США та РФ: що відомо про зустріч Трампа з Путіним

Таке розпорядження дав Трамп з метою розмови обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати покласти край війні в Україні, пише CNN.

Майбутній радник з національної безпеки новообраного президента США Майк Волтц в ефірі ABC News заявив, що нині триває підготовка до майбутніх переговорів.

За словами Волца, Трамп вважає, що без діалогу з Росією досягнення миру неможливе, тому "планує працювати над цим у найближчі місяці".

Сильна угода

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Трамп зможе укласти “вигідну угоду” для України. Команда Трампа працюватиме над створенням сильної мирної угоди, якщо українська сторона цього забажає, передає NTV.

Раніше, Блінкен повідомляв, що американське керівництво на чолі з експрезидентом Джо Байденом докладало зусиль для забезпечення найсильніших позицій в зовнішній політиці для наступної адміністрації Трампа, зокрема щодо України.

У виданні The New York Times припустили, що важча частина будь-якої угоди – це угода про безпеку. Поки що нема гарантій, що Путін не використає зупинку бойових дій для переозброєння, вербування та навчання нових сил, уроків на помилках останніх трьох років і повторного вторгнення.

Також там додали, більшість офіційних осіб з команди Байдена і Трампа визнають, принаймні в приватних бесідах, що Росія, швидше за все, збереже свої війська приблизно на 20 відсотках території України, яку вона зараз окупує – у межах перемир’я, подібного до того, як була припинена Корейська війна в 1953 році.

А припинення вогню може бути забезпечено європейськими миротворчими силами, які, швидше за все, очолюватимуть сили Британії, Німеччини та Франції.

Швидке закінчення війни

За словами колишній радник президента США з національної безпеки Джона Болтона, Трамп має намір якомога швидше завершити війну в Україні, водночас йому не особливо важливі умови, на яких це відбудеться.

На думку Болтона, РФ може бути зацікавлена в досягненні угоди про припинення вогню і встановлення ліній розмежування, заснованих на поточній обстановці на фронті.

"І чим довше це припинення вогню триватиме – тим більша ймовірність того, що ці лінії стануть новим кордоном між Росією та Україною", – попередив ексрадник Трампа.

Згодом, у своїй колонці для The Telegraph Болтон зазначив, що, після розмови Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним, у президента США може виникнути бажання залишити цю “війну Байдена”, що, у гіршому випадку, може означати капітуляцію перед максималістськими вимогами Росії.

Також читайте Готовність Трампа зустрітися з Путіним може видаватися послабленням позиції США – Портников

За словами ексрадника Трампа, будь-яка угода, яку буде укладено після переговорів з Росією, має бути виключно тимчасовою, щоб зберегти майбутнє України відкритим.

Президент України Володимир Зеленський відреагував про наміри новообраного президента США швидко закінчити війну, та заявив що Трамп поки не знає всіх необхідних даних для ухвалення рішень, зокрема розвідданих та дипломатичної інформації. Про це глава держави розповів в інтерв'ю виданню Le Parisien.

Також він додав, що мир за рахунок України є несправедливим, оскільки це створить небезпечний прецедент для інших диктаторів.

Три ключові питання

Майк Волтц заявив, що Дональд Трамп рішуче налаштований домогтися завершення війни, яку проти України розв'язала Росія.

За його словами, на шляху до припинення війни в Україні залишається три питання, які, на його переконання, мають бути ключовими у ймовірних переговорах України з РФ:

перше питання – хто має бути за столом переговорів;

друге – як привести їх за стіл переговорів;

третє – якими мають бути рамки угоди.

Зі слів американського посадовця, війна в Україні "поєднує методи ведення часів Першої світової", а також несе ризики ескалації до Третьої світової, бо Росія залучила війська Північної Кореї.

Також Волц зазначив, що Зеленський готовий співпрацювати з Трампом щодо закінчення війни.

Деталі "мирного плану" Трампа

Чимало медіа поширювали різноманітні версії "мирного плану" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

В одному із таких йшлося про те, що Трамп розглядав можливість створення 800-мильної буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові.

За інформацією видання The Telegraph, план передбачає заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту. В обмін на це Україна має відкласти вступ до НАТО на 20 років.

Існують і альтернативні варіанти плану. Зокрема, віцепрезидент від Трампа Джей Д. Венс пропонує залишити Росії окуповані території в обмін на український нейтралітет.

Також читайте Що принесе стійкий мир до України: ідея від експосла США для Трампа

Інший план, представлений радниками Трампа Кітом Келлогом і Фредом Флейцем, передбачає скорочення допомоги Україні, якщо вона відмовиться від переговорів.

Український політолог Володимир Фесенко вважає, що Київ може погодитися на відтермінування вступу до НАТО в обмін на серйозні гарантії безпеки, подібні до американських угод з Південною Кореєю та Ізраїлем.

Свою версію мирного плану від нового президента США представило видання The Wall Street Journal.

Там зазначають, що Трамп планує запропонувати перемир'я вздовж поточної лінії зіткнення, яка проходить через південну і східну Україну до Курська, де зараз перебувають українські війська.

"Якщо план спрацює, Росія фактично віддасть 270 квадратних миль власної території в обмін на утримання близько 20% території України, які наразі окуповані російськими військами", – пише The Wall Street Journal.

Згідно з повідомленнями західних медіа, наразі немає конкретного мирного плану у Трампа, він перебуває на стадії обговорення з двома основними параметрами:

заморожування бойових дій по лінії фронту;

відмова України від членства у НАТО.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що Трамп назвав події на українському фронті "окопною війною часів Першої світової" та "м'ясорубкою людей".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.