Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним "дуже швидко"

Президент США водночас не назвав конкретної дати.
Новообраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним "дуже швидко" після того, як він вступить на посаду наступного тижня.
Про це повідомляє Reuters.
За даними журналістів, Трамп не назвав чіткої дати зустрічі.
"Що ж, є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна, і я не думаю, що він у захваті від того, як все пішло, тому що для нього це теж не зовсім добре. І я знаю, що він хоче зустрітися, і я зустрінуся дуже швидко. Я зробив би це раніше, але... для деяких речей ви повинні бути на посаді", – пояснив Трамп.
Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив про намір організувати зустріч із кремлівським диктатором. З його слів, бажання зустрітися висловив Путін.
Політолог, політконсультант, кандидат філософських наук Андрій Городницький в етері "КИЇВ 24" розповів, що Трамп говоритиме з Путіним з позиції сили.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Путін нібито готовий до зустрічі з Трампом. Також він додав, що для цього потрібна "політична воля вести діалог і вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу".
"Путін неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів з міжнародними лідерами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Президент неодноразово про це говорив, ми неодноразово про це говорили, і жодних умов для цього не потрібно", – заявив Пєсков.
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