Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним "дуже швидко"

Новообраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним "дуже швидко" після того, як він вступить на посаду наступного тижня.

Про це повідомляє Reuters.

За даними журналістів, Трамп не назвав чіткої дати зустрічі.

"Що ж, є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна, і я не думаю, що він у захваті від того, як все пішло, тому що для нього це теж не зовсім добре. І я знаю, що він хоче зустрітися, і я зустрінуся дуже швидко. Я зробив би це раніше, але... для деяких речей ви повинні бути на посаді", – пояснив Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив про намір організувати зустріч із кремлівським диктатором. З його слів, бажання зустрітися висловив Путін.

Політолог, політконсультант, кандидат філософських наук Андрій Городницький в етері "КИЇВ 24" розповів, що Трамп говоритиме з Путіним з позиції сили.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Путін нібито готовий до зустрічі з Трампом. Також він додав, що для цього потрібна "політична воля вести діалог і вирішувати наявні проблеми за допомогою діалогу".

"Путін неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів з міжнародними лідерами, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Президент неодноразово про це говорив, ми неодноразово про це говорили, і жодних умов для цього не потрібно", – заявив Пєсков.

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