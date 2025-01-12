В ISW оцінили, чи можливий мир в Україні на умовах Путіна

Позиція очільника Кремля не призведе до стійкого миру, вважають аналітики.

Президент РФ Володимир Путін на будь-яких можливих переговорах із Заходом щодо припинення війни проти України, скоріш за все, зберігатиме свої довоєнні максималістські вимоги.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

У звіті ISW була проаналізована публікація Financial Times (FT) від 10 січня, в якій колишній високопоставлений кремлівський чиновник та інше джерело розповіли, що Путін на будь-яких подібних переговорах зберігатиме свої довоєнні вимоги щодо запобігання вступу України в НАТО, та примушування блоку вивести військові контингенти з країн Східної Європи.

Аналітики констатують, що вимоги Путіна від грудня 2021 року "виходять за межі України й спрямовані на відкат НАТО".

"Кремль, ймовірно, прагне воскресити цей наратив, намагаючись змусити західних лідерів мовчазно погодитися на максималістські вимоги Путіна, які послаблять НАТО під виглядом "компромісу" на будь-яких майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні", - зазначають експерти.

Нагадаємо, Путін заявив про готовність РФ вести переговори, але лише з легітимним керівництвом України, на базі стамбульських домовленостей 2022 року, і "виходячи з реалій на полі бою".

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