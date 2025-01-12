ЗСУ просунулися на Курщині: як змінилася ситуація на фронті

Українські військові продовжують просування у Курській області Росії, зокрема на північний захід від Суджі.

Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили просунулися до головного виступу в Курській області на тлі триваючих боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися в північних Погребках (на північний захід від Суджі).

Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на 3,25 кілометра вглиб у Руське Поріччя (на північ від Суджі), але ISW не знайшло підтвердження цьому.

Інший мілблогер стверджував, що ще занадто рано оцінювати, що російські війська захопили Махнівку (на південний схід від Суджі), оскільки українські війська частково відновили позиції в північній частині населеного пункту. Російські джерела стверджували, що бої тривали на північ від Суджі біля Черкаського Поріччя та Руського Поріччя; на північний схід від Суджі біля Погребків; і на південний схід від Суджі біля Махнівки.

Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували в Махнівці та поблизу Погребків.

Російські джерела відзначили, що погодні умови в Курській області покращуються для операцій безпілотників, але земля все ще брудна, тому нова фаза російських наступальних операцій може початися незабаром, коли земля знову замерзне.

Нагадаємо, українські військові 5 січня почали новий штурм Курської області Росії. За повідомленнями, Збройні сили України, зокрема, атакували на Курщині села Бердінь і Велике Солдатське, що розташовані з боку міста Суджа, яке від серпня контролюють ЗСУ. Інформацію про наступ армії України підтвердили і в Міністерстві оборони РФ.

Читайте також: