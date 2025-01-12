Ворог просунувся в районі кількох населених пунктів - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби просунулися біля низки населених пунктів вздовж лінії фронту.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Повідомляється, що ворог просунувся в Торецьку, Оріхово-Василівці, Ясеновому, Зеленому.

Також було зафіксовано просування загарбників біля Воздвиженки, Надеждинки, Лисівки, Солоного та Великої Новосілки.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тимочко розповів про плани РФ в напрямку Курахового та Покровська.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ відбили масований штурм росіян на Курщині.

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