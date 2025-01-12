Ізраїль завдав ударів по бойовиках ХАМАС та Хезболла

У ЦАХАЛ підкреслюють, що продовжують діяти відповідно до домовленостей про припинення вогню.

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по позиціях бойовиків ХАМАС та Хезболла у Секторі Гази, а також на півдні Лівану.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ізраїльської армії.

У секторі Гази удару було завдано по командно-контрольному центру терористів ХАМАС, який розташований на місці колишньої школи Халва в місті Джабалія. У повідомленні вказується, що даний обʼєкт використовується для планування атак проти громадян Ізраїля.

"Перед ударом було вжито заходів щодо зниження ризику для цивільного населення: використовували повітряне спостереження, розвіддані та високоточні боєприпаси", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про завдавання ударів півдні Лівану по групі бойовиків, які були помічені на території військового об'єкта.

Крім того, троє осіб були помічені в районі Хар-Дов недалеко від кордону з Ізраїлем. Вони були атаковані ізраїльськими військовими, коли намагалися просунутися вперед.

У ЦАХАЛ підкреслюють, що продовжують діяти відповідно до наявних домовленостей про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп пообіцяв "пекло" на Близькому Сході, якщо ХАМАС не звільнить заручників.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС погодився відпустити ізраїльських заручників в рамках угоди про припинення вогню.

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