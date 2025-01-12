Дубайські компанії володіють 55 танкерами з "тіньового флоту" РФ - Yle

Дунайські компанії володіють понад 50 танкерами з російського "тіньового флоту", серед яких той, що пошкодив електрокабель між Фінляндію та Естонією.

Про це пише видання Yle.

Фінські журналісти провели розслідування, під час якого зʼясували, що судно Eagle S, яке пошкодило кабель у Балтійському морі, перебуває у власності дубайські компанії.

Після цього журналісти перевірили ще 149 суден, пов’язаних із російським "тіньовим флотом", виявивши, що щонайменше 55 суден теж належать компаніям, зареєстрованим у Дубаї.

Протягом останнього місяця третина суден змінила назви після того, як проти них були введені санкції. Також значна частка змінила власників або керівні компанії. Понад 20% суден перейшли під нові прапори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія запровадила санкції проти двох російських гігантів.

Крім того, ми раніше інформували, що США запровадили жорсткі санкції проти російської нафти.

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