США ввели жорсткі санкції проти російської нафти

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти двох великих російських нафтогазових компаній та численних суден і чиновників з енергетики.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.

У відповідь на виконання зобов'язань G7 щодо обмеження фінансування війни Росії проти України, санкції були введені проти двох основних виробників нафти, "Газпром нафти" та "Сургутнефтегаза", а також понад 180 суден, які причетні до транспортування російської нафти.

Зокрема, санкції охоплюють "тіньовий флот", який активно використовують для прихованої торгівлі нафтою, а також включають низку нафтотрейдерів та постачальників нафтопромислових послуг. Важливою складовою нових заходів стали блокування нафтопереробних заводів, таких як "Газпромнефть Омський НПЗ" та "Газпромнефть Ноябрьск", а також посилення санкцій проти високопосадовців, які займаються енергетичним сектором Росії.

Міністерство фінансів також прийняло нове рішення яке забороняє надання нафтових послуг США особам, що перебувають у Російській Федерації. Ця заборона обмежує доступ Росії до американських послуг, пов’язаних із видобутком і виробництвом нафти та інших нафтопродуктів. Заборона набере чинності 27 лютого 2025 року.

До нового списку санкцій також потрапили російські страхові компанії "Інгосстрах" та "Альфастрахування". Санкції були введені проти структури "Роснефтефлот", що контролює судноплавство для транспортування енергоносіїв. Під обмеження потрапили також десятки російських посадовців, які займаються енергетичним сектором, а також керівники нафтогазових компаній, що працюють у сфері транспортування нафти та нафтопродуктів.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз ухвалив черговий пакет санкцій проти Росії.

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