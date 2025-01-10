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США ввели жесткие санкции против российской нефти

США ввели жесткие санкции против российской нефти

Санкции против российской нефти

Под санкции попали "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаз".

Министерство финансов США объявило о введении санкций против двух крупных российских нефтегазовых компаний и многочисленных судов и чиновников по энергетике.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

В ответ на выполнение обязательств G7 по ограничению финансирования войны России против Украины, санкции были введены против двух основных производителей нефти, "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также более 180 судов, которые причастны к транспортировке российской нефти.

В частности, санкции охватывают "теневой флот", который активно используют для скрытой торговли нефтью, а также включают ряд нефтетрейдеров и поставщиков нефтепромышленных услуг. Важной составляющей новых мер стали блокирование нефтеперерабатывающих заводов, таких как "Газпромнефть Омский НПЗ" и "Газпромнефть Ноябрьск", а также усиление санкций против высокопоставленных чиновников, которые занимаются энергетическим сектором России.

Министерство финансов также приняло новое решение, которое запрещает предоставление нефтяных услуг США лицам, находящимся в Российской Федерации. Этот запрет ограничивает доступ России к американским услугам, связанным с добычей и производством нефти и других нефтепродуктов. Запрет вступит в силу 27 февраля 2025 года.

В новый санкционный список также попали российские страховые компании "Ингосстрах" и "Альфастрахование". Санкции были введены против структуры "Роснефтефлот", контролирующей судоходство для транспортировки энергоносителей. Под ограничения попали также десятки российских чиновников, которые занимаются энергетическим сектором, а также руководители нефтегазовых компаний, работающих в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Напомним, недавно Евросоюз принял очередной пакет санкций против России.

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