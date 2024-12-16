Евросоюз принял очередной пакет санкций против России: что он охватывает

Это уже 15-й пакет санкций против государства-агрессорки.

ЕС принял очередной санкций против РФ. Он охватывает 84 физических и юридических лица РФ, Китая и Северной Кореи.

Об этом сообщает Совет Европейского Союза.

"Россия продолжает свою жестокую атаку на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа на ослабление военной машины России и тех, кто содействует этой войне, включая китайские компании. Это свидетельствует о единстве стран-членов ЕС в нашей постоянной поддержке Украины", – отметила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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Так, под ограничения попали 54 физических лица и 30 организаций. В частности, речь идет о танкерах (теневом флоте РФ), которые перевозят российскую нефть.

Как детализировали, ЕС вводит санкции против:

военного подразделения, ответственного за удар по детской больнице "Охмадит" в Киеве;

руководителей высшего звена ведущих компаний энергетического сектора;

лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обман;

двух высокопоставленных чиновников КНДР.

Что касается субъектов, то ЕС прежде всего нацелился на российские оборонные компании и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, обеспечивающую важные доходы российскому правительству. Также в перечень включен химический завод, российскую гражданскую авиакомпанию, которая является важной. поставщиком логистической поддержки для российских военных. Кроме этого, ЕС впервые внедряет. полномасштабные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) в отношении различных китайских субъектов, поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты в поддержку агрессивной войны России против Украины.

Напомним, из-за значительного сокращения импорта потребительских товаров, в частности, из Китая в России возник дефицит зимней обуви.

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