В России резко увеличился спрос на валенки: в чем причина

Китай, являющийся главным поставщиком потребительских товаров и технологий в Россию, сократил объемы экспорта на 10,4% в годовом выражении.

Из-за значительного сокращения импорта потребительских товаров, в частности, из Китая, в России возник дефицит зимней обуви. В этом году стремительно увеличился спрос на валенки — почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на государственные статистические данные.

Как свидетельствует статистика, с января по ноябрь 2024 года россияне потратили на покупку валенок 2,41 млрд рублей – это максимальный показатель за последние три года.

По сравнению с 2022 годом рост спроса на валенки у россиян составил 30,6%, а с 2021-го – 56,6%.

Издание отметило, что, по данным Федеральной таможенной службы, импорт обуви и текстильной продукции в Россию за январь-август 2024 года сократился на 9%. Основной причиной падения импорта стали введенные за войну в Украине западные санкции, серьезно усложнившие для российских компаний операции с банками в дружественных странах, в частности в Китае.

Китай, являющийся главным поставщиком потребительских товаров и технологий в Россию, сократил объемы экспорта на 10,4% в годовом выражении, спад был зафиксирован впервые с июля. Общий товарооборот между странами в ноябре составил 145,9 млрд юаней ($20,14 млрд), что на 5% меньше октябрьского уровня.

К концу года ситуация усугубилась из-за усиления платежного контроля со стороны китайских банков. В ноябре они начали проверять платежи из Индии, ОАЭ и Гонконга по поводу возможного российского происхождения средств.

В декабре власти КНР ввели новые экспортные ограничения, что заставило производителей и логистические компании временно приостановить поставки ряда товаров.

Напомним, Россию охватил ценовой кризис на рынке масла, с начала года этот популярный продукт подорожал более чем на четверть, из-за проблем местных производителей Чтобы удовлетворить спрос, власти РФ экспортируют масло из ОАЭ и Турции.

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