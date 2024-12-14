Новые удары "Орешником" на праздники: что говорит разведка

По словам представителя ГУР Андрея Черняка, от Путина, от путинской власти можно ожидать всего, чего угодно, поэтому не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги и нужно идти к укрытию.

Соцсети и медиа сообщают, что Россия может нанести удар ракетой "Орешник" по Украине уже в эти выходные. Также возможны удары на сакральные даты для россиян – рождественско-новогодние праздники.

Что о планах Кремля знает украинская разведка? Детали от представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Черняка в эфире канала "Рада" в рамках телемарафона.

"Вооруженные силы Российской Федерации применили против Украины уже все, что у них есть. То есть ждать ли каких-то дальнейших ударов каким-то другим оружием, да – этим не стоит пренебрегать, поэтому, безусловно, всем следует реагировать на сигналы воздушной тревоги и всем нужно находиться в укрытиях. Потому что россияне не умеют честно вести войну, россияне не умеют придерживаться каких-либо правил участия в боевых действиях, россияне не умеют соблюдать международное законодательство. Поэтому, конечно, тревоги не игнорируем, бережем себя. Безусловно, от Путина, от путинской власти можно ожидать всего, чего угодно", – сказал Черняк.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия наносить удары по Украине на рождественско-новогодние праздники и до инаугурации Дональда Трампа (20 января), представитель ГУР сообщил, что удары будут продолжаться, они будут наноситься и беспилотными летальными аппаратами, и крылатыми ракетами, и баллистическими ракетами.

"То есть Россия сейчас пытается доказать и показать, что она сильна, что она – мировой игрок. Хотя она истощается, у нее уже нет сил, но они пытаются из последних сил строить и держать как-то в руках свой военно-промышленный комплекс. Они пытаются создавать оружие какое-то новейшее, хотя бы одну-две единицы для того, чтобы показать миру, что они – сверхдержава. Но все уже хоть чуть-чуть начали в этом разбираться. Так что, думаю, возвращаясь, все же не надо пренебрегать сигналами воздушной тревоги, надо беречь себя. Ну, и, собственно говоря, мы увидим с вами, надеюсь, конец Путина и конец путинской власти", – подытожил Андрей Черняк.

Напомним, Financial Times предупреждал, что Кремль рассматривает возможность второй атаки с использованием новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" уже в эти выходные.

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