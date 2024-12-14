Нові удари "Орешніком" на свята: що каже розвідка

За словами представника ГУР Андрія Черняка, від Путіна, від путінської влади можна очікувати усього, чого завгодно, тому не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги і треба йти до укриття.

Соцмережі та медіа повідомляють, ніби Росія може завдати удар ракетою "Орешнік" по Україні вже цими вихідними. Також можливі удари на сакральні для росіян дати – різдвяно-новорічні свята.

Що про плани Кремля знає українська розвідка? Деталі – від представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка в ефірі каналу "Рада" в рамках телемарафону.

"Збройні сили Російської Федерації застосували проти України вже все, що в них є. Тобто чи чекати на якісь подальші удари якоюсь іншою зброєю, так – це не варто зневажати, тому, безумовно, всім варто реагувати на сигнали повітряної тривоги і всім треба перебувати в укриттях. Бо росіяни не вміють чесно вести війну, росіяни не вміють дотримуватися якихось правил участі у бойових діях, росіяни не вміють дотримуватись міжнародного законодавства. Тому, звичайно, що тривог не ігноруємо, бережемо себе. Безумовно, від Путіна, від путінської влади можна очікувати усього, чого завгодно", – сказав Черняк.

Відповідаючи на запитання, чи завдаватиме Росія ударів по Україні на різдвяно-новорічні свята та до інавгурації Дональда Трампа (20 січня), представник ГУР повідомив, що удари триватимуть, вони завдаватимуться і безпілотними летальними апаратами, і крилатими ракетами, і балістичними ракетами.

"Тобто Росія зараз намагається довести і показати, що вона сильна, що вона – світовий гравець. Хоча вона виснажується, в неї вже немає сил, але вони намагаються з останніх сил будувати і тримати якось в руках свій військово-промисловий комплекс. Вони намагаються створювати зброю якусь новітню, хоч одну-дві одиниці задля того, щоб показати світу, що вони – наддержава. Але усі зрештою починають вже трішки в цьому розбиратися. Так що, думаю, повертаючись, все таки не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги, треба берегти себе. Ну, і, власне кажучи, ми побачимо з вами, сподіваюся, кінець Путіна і кінець путінської влади", – підсумував Андрій Черняк.

Нагадаємо, Financial Times попереджав, що Кремль розглядає можливість другої атаки з використанням нової балістичної ракети середньої дальності "Орешнік" вже цими вихідними.

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