"Жирона" без Циганкова у більшості програла матч чемпіонату Іспанії (відео)

"Жирона" на виїзді програла "Мальоркці" в матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок у місті Пальма-де-Майорка завершився з рахунком 2:1 .

Уже на 7-й хвилині зустрічі каталонців вивів уперед Донні ван де Бек, на що "Мальорка" відповіла на 20-й хвилині голом Кайла Ларіна.

Від 32-ї хвилини "Жирона" грала у більшості після того, як пряму червону картку отримав нападник господарів Ведат Мурікі.

Проте навіть чисельна перевага не допомогла підопічні Мічела виграти цей поєдинок. Ба більше, на 51-й хвилині Ларін оформив дубль, після чого "Мальорка" в меншості зуміла втримати перемогу.

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков не потрапив до заявки на цей матч через травму.

Огляд матчу "Мальорка" – "Жирона"

Таким чином, безвиграшна серія каталонського клубу у всіх турнірах зросла до шести матчів поспіль. "Жирона" з 22 очками перебуває на 9-й позиції в Примері. "Мальорка" (27 пунктів) піднялася на п'яте місце.

У наступному турі іспанського чемпіонату команда Циганкова 20 грудня прийме "Вальядолід", а "Мальорка" днем пізніше на виїзді зустрінеться з "Хетафе".

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