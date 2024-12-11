Удар ракетою "Орешнік" можливий: РФ обіцяє помститись за атаки ATACMS

Росія може знову вдарити ракетою "Орешнік" по території України! В міноборони РФ випустили термінову заяву, в якій наголосили, що удар буде помстою за нові атаки ракетами ATACMS з боку України. Усі деталі – в ексклюзиві ТСН.ua.

Росія може знову завдати удару ракетою "Орешнік" по Україні "найближчими днями". Про це одночасно заявили у кількох західних ЗМІ. Зокрема такі попередження випустили Reuters і Bloomberg з посиланням на анонімні американські джерела.

"Росія може провести ще одне випробування балістичної ракети середньої дальності "Орешнік" найближчими днями. За нашими оцінками, це ще один спосіб тероризувати Україну", – заявив у коментарі журналістам неназваний представник адміністрації США.

Тож цими днями тривоги українцям краще не ігнорувати. Бо нагадаємо, за кілька днів до цього посольство США в Україні вже випускало чергове попередження про підвищену загрозу повітряних ударів, як це було зроблено незадовго до першого удару "Орешніком" по Дніпру.

Але не тільки це свідчить про ймовірний удар — також скаженіють і в міноборони РФ. Там ввечері середи, 11 грудня, виступили з відвертою заявою, що будуть мститися за нібито удари ATACMS по території РФ, які були здійснені вранці 11 грудня.

"Вранці 11 грудня 2024 року київський режим завдав ракетного удару західною високоточною зброєю по військовому аеродрому Таганрог на території Ростовської області. Під час проведеного розгляду достовірно встановлено, що було застосовано шість балістичних ракет ATACMS американського виробництва. Дві ракети збиті бойовим розрахунком ЗРПК "Панцир", інші відхилені засобами радіоелектронної боротьби. Внаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу. Руйнувань немає, зазнали незначних пошкоджень (посічені осколками) дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому стоянці. Ця атака західною далекобійною зброєю не залишиться без відповіді, відповідних заходів буде вжито", – йдеться у заяві МО РФ.

Згодом і розвідка США заявила, що також очікує, що Росія може повторно використати свою нову балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" проти України "найближчими днями". Про це повідомило видання Associated Press. За словами співрозмовника журналістів, США досі вважають "Орешнік" спробою залякування, аніж чимось, що справді здатне змінити ситуацію на полі бою в Україні.

Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги й негайно прямуйте до укриттів в разі її оголошення. Нехай це буде марно, але у разі атаки це може врятувати життя вам та вашим рідним.

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