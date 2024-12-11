Trial reels: що відомо про нову функцію Instagram

Це спосіб випробувати контент і побачити, що працює найкраще, поділившись роликами з людьми, які не є вашими підписниками.

В Instagram з'явився новий інструмент для тестування контенту – trial reels.

Як йдеться у блогу Meta, так звані пробні ролики – новий спосіб випробувати контент і побачити, що працює найкраще, поділившись відео з людьми, які не є вашими підписниками. Ця функція допомагає зрозуміти, наскільки ефективним буде контент.

"Ми часто чуємо від авторів, що вони нервують, публікуючи занадто багато або випробовуючи контент, який виходить за межі їхньої ніші в Instagram, через страх, що він не знайде відгуку у їхніх підписників. Пробні ролики спочатку будуть показані тим, хто не є підписником. Тепер, якщо ви хочете спробувати новий жанр, формат сторітелінгу або тему, ви можете легко перевірити, як ваш контент може спрацювати. Якщо вам сподобався тестовий ролик і його ефективність, ви можете поділитися ним зі своїми підписниками одним дотиком або налаштувати ролик так, щоб після завершення випробування, якщо він виявиться успішним, він автоматично ділився з вашими підписниками", - йдеться у повідомленні.

Як ділитися пробними роликами в Instagram

Щоб поділитися роликом як тестовим, виконайте звичайні кроки для створення ролика, але перед тим, як поділитися, натисніть перемикач, щоб увімкнути "Пробний". Після того, як ви опублікуєте пробний ролик, ви зможете знайти його у своєму профілі, де він з'явиться поряд з усіма вашими чернетками.

Лише ви зможете побачити, що ваш ролик є пробним. Він не буде показаний іншим людям в основній сітці вашого профілю або на вкладці Reels, якщо лише ви пізніше не вирішите поділитися ним з усіма, і ваші підписники не побачать пробний ролик у своїй стрічці або на вкладці Reels.

Нова функція Instagram / Фото: Meta

"Звісно, деякі підписники можуть побачити ваш пробний ролик не у вашій стрічці, а деінде. Наприклад, хтось може поділитися вашим роликом у прямому повідомленні або на сторінці, яка показує ролики з таким самим звуком, місцем знімання або фільтром", - зазначили розробники.

Приблизно через 24 години після того, як ви опублікуєте пробний ролик, ви зможете переглянути ключові показники залученості в засобі перегляду роликів, зокрема перегляди, лайки, коментарі та поширення, щоб зрозуміти, як він працює.

Якщо ваш тестовий ролик демонструє хороші результати, ви можете обрати опцію "поділитися з усіма", щоб ваші підписники могли його побачити і збільшити його охоплення. Або ж ви можете автоматизувати цей процес.

Після того, як ролик буде доступним для всіх, він з'явиться у сітці вашого профілю і зможе поширюватися серед підписників на всіх поверхнях Instagram.

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