Різдвяні прикраси: що буде в тренді цього року

Дизайнери спрогнозували, який декор, прикраси буде актуальним цього Різдва та Нового року.

Як стверджують дизайнери та декоратори, цього сезону популярними будуть особливо яскраві декорації.

Які основні тренди святкового декору чекають на нас цього року

Цього року у тренді будуть різдвяні прикраси у стилі 90-х років, - зазначає Лорен Чіу, керівник тенденцій кольору та матеріалів.

Які кольори будуть в тренді

Очікується, що популярними будуть прикраси в яскравих відтінках зеленого, яскраво-рожевого кольорів з чорними акцентами.

Панківський, бунтарський погляд на святковий декор надихне на сміливі та нетрадиційні декорації. "Ми прогнозуємо авангардний підхід до святкового стилю, який приносить енергію молодості. Очікуйте на популярність прикрас в яскравих відтінках, як-от зелений чи яскраво-рожевий", – сказала дизайнерка Лорен Чіу.

Ретро диско декор

Ретро-естетика відіграє значну роль у великій кількості грайливих прикрас, які з’являються на полицях цього сезону. «Дзеркальні кульки та оздоблене блиском скло мають намір набрати обертів цього сезону, додаючи хвилювання та викликаючи ностальгію», - зазначають експерти.

Тренд, який повертається до нас з минулого, – це диско-кулі. Дизайнери рекомендують вішати диско-кулі як прикраси на ялинку, або розмістити велику диско-кулю внизу біля дерева. Якщо ви любите сміливі рішення, то можете помістити диско-кулю на верхівку різдвяного дерева. Також з неї можна зробити гірлянду і прикрасити кімнату.

Але диско-куля - це не єдине, що пропонується. Підійде все, від яскравих ретро-орнаментів до барвистих світлодіодних ліхтарів.

Диско-кулі// фото: elledecor.com

Банти і стрічки

Банти і стрічки є популярними різдвяними прикрасами вже багато років, і цього Різдва ця традиція не зміниться.«Стрічки та банти — головний різдвяний аксесуар року".

Банти та стрічки - це декор для тих, хто хоче привнести у свій дім відтінок традиційної простоти. Можна прикрасити ялинку великим бантом, який буде спадати по всій довжині дерева. Стрічки можна прив'язати на гілочки ялинки, а також задекорувати ними свічники.

Різдвяні прикраси// фото: elledecor.com

Вироби з шерсті та фетру, народні орнаменти

Незалежно від того, чи то дивний на вигляд дикобраз, надзвичайно пухнаста вівця чи незбагненно чарівна миша на лижах, ці екземпляри, створені за допомогою техніки валяння є "простим і зручним для всієї сім’ї способом додати святкового настрою».

Цей загальний тренд Чіу називає «святковою народною естетикою», який став популярним серед любителів природи, та майстрів, які прагнуть додати тепла та характеру своєму святковому декору. «Цей затишний образ стає чарівним трендом, натхненним традиційним мистецтвом і стародавніми лісами», — пояснює вона. Цього року, за її прогнозами, «прикраси ручної роботи, як-от вовняні повстяні панчохи та розписані вручну керамічні дрібнички, займуть центральне місце, а декоративні гриби , лісові істоти та соснові шишки створять індивідуальне, домашнє відчуття».

Народні орнаменти// фото: elledecor.com

Повернення до декадансу в стилі регентства

Серед трендів і протилежний фольклорному старосвітський стиль Регентства. Він рясніє романтичними акцентами, розкішними матеріалами, позолоченням і насиченими тонами коштовностей. Тобто серед трендів є місце блискучому, крикливомуу своїй розкоші декору. «Подумайте про чорнильно-блакитний, темно-бордовий і насичений шоколадно-коричневий кольори в поєднанні з блискучим золотим, які виглядають легковажними та святковими», радять декоратори. «Вінтажні елементи, як-от мереживо та китиці, підкреслять настільний пейзаж, а надмірні прикраси, як-от інкрустовані дорогоцінними каменями дрібнички та рідкий скляний посуд, додадуть розкоші інтер’єру».

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