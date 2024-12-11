Удар ракетой "Орешник" возможен: РФ обещает отомстить за атаки ATACMS

Россия может снова ударить ракетой "Орешник" по территории Украины! В минобороны РФ выпустили срочное заявление, в котором отметили, что удар будет местью за новые атаки ракетами ATACMS со стороны Украины. Все детали – в эксклюзиве ТСН.ua.

Россия может снова нанести удар ракетой "Орешник" по Украине "в ближайшие дни". Об этом одновременно заявили в нескольких западных СМИ. В частности, такие предупреждения выпустили Reuters и Bloomberg со ссылкой на анонимные американские источники.

"Россия может провести еще одно испытание баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. По нашим оценкам, это еще один способ терроризировать Украину", – заявил в комментарии журналистам неназванный представитель администрации США.

Так что в эти дни тревоги украинцам лучше не игнорировать. Потому что, напомним, за несколько дней до этого посольство США в Украине уже выпускало очередное предупреждение о повышенной угрозе воздушных ударов, как это было сделано незадолго до первого удара "Орешником" по Днепру.

Но не только это свидетельствует о вероятном ударе — также бесятся и в минобороны РФ. Там вечером в среду, 11 декабря, выступили с откровенным заявлением, что будут мстить за якобы удары ATACMS по территории РФ, которые были совершены утром 11 декабря.

"Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства. Две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", другие отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет, получили незначительные повреждения (иссечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому стоянке. Эта атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", – говорится в заявлении МО РФ.

Следом и разведка США заявила, что также ожидает, что Россия может повторно использовать свою новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" против Украины "в ближайшие дни". Об этом сообщило издание Associated Press. По словам собеседника журналистов, США до сих пор считают "Орешник" скорее попыткой запугивания, чем чем-то, что действительно способно изменить ситуацию на поле боя в Украине.

Так что не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и немедленно направляйтесь в укрытия в случае ее объявления. Пусть это будет зря, но в случае атаки это может спасти жизнь вам и вашим родным.

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