Небезпечніше за "Орешнік": експерт звернув увагу на реальну загрозу

На думку Павла Лакійчука, удар ракетою "Орешнік" по Україні був радше психологічною атакою, що мала на меті спровокувати паніку серед українців.

Попри "видовищність" удару та декларовану руйнівну силу міжконтинентальної балістичної ракети "Орешнік", набагато більшою загрозою є звичайна балістика та "Шахеди", якими росіяни щодня обстрілюють Україну без жодних попереджень. А щоб завдати удару ракетою середньої дальності "Орешнік", Росія змушена про це попереджати.

Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі каналу "Київ24".

"Удар "Орешніком" по Україні – це більше психологічна атака... Коли попереджають завчасно – це страшно. Насправді значно страшніше і небезпечніше для нас – це ті удари без попередження, комплексні удари сотнями крилатих ракет і балістичних "Іскандерів", "Кинджалів" у комплексі з дронами. Ці удари по Україні дійсно становлять велику загрозу та серйозну небезпеку", – наголосив експерт.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що достатня кількість систем "Орешнік" фактично скасовує необхідність застосування ядерної зброї. За його словами, Росії тепер треба вдосконалювати не ядерну доктрину, а саме "Орешнік".

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