Масове виробництво "Орешніка": експерт оцінив можливості Росії

Масове виробництво балістичних ракет, які президент держави-агресорки Володимир Путін називає "Орешнік", потребуватиме значних фінансових ресурсів та технологій, яких бракує в теперішній Росії.

Таку думку висловив експерт з питань авіації Костянтин Криволап в ефірі телеканалу "Київ24".

"Це дуже великі гроші. Тобто його розробка буде коштувати декілька мільярдів, а крім того, сама ракета буде коштувати ті самі 550 млн", — зазначив він.

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Водночас Криволап нагадав про відсутність у Росії через санкції країн Заходу потрібних технологій, зокрема мікроелектроніки. Це, за його словами, призводить до збоїв у запуску ракет Х-101, якими російська армія постійно атакує Україну.

"У них проблеми з двигунами до цих крилатих ракет, які вони запускають. Займатися зараз тим, що можна довести до ладу через 5-7 років, Росії не потрібно. Путін такими категоріями як 10 років навіть не думає, йому зараз треба думати, як виживати", — наголосив експерт.

Костянтин Криволап вважає, що у заявах Кремля про масове виробництво "Орешніка" є очевидні ознаки блефу.

Нагадаємо, ще 22 листопада одразу після удару по Дніпру президент Російської Федерації Володимир Путін на нараді з військовим керівництвом оголосив про серійне виробництво балістичних ракет “Орешнік”.

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