У Кривому Розі прогриміли вибухи: перші подробиці від влади

Після атаки на Кривий Ріг місцева влада закликала нічого не знімати і не публікувати.
У Кривому Розі прогриміли вибухи ввечері 6 грудня. Влада повідомила про ракетну атаку по місту.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про запуск ракети у напрямку Кривого Рогу.
Водночас моніторингові пабліки інформують, що російські війська могли застосувати балістичну ракету "Іскандер-М". А місцеві жителі пишуть про задимлення в місті після вибуху.
Пізніше Вілкул підтвердив ракетну атаку по місту.
"Кривий Ріг, ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Всі роблять те, що треба", – йдеться в заяві посадовця.
До слова, в ніч проти 6 грудня армія РФ атакувала Україну дронами. ППО збила 32 безпілотники у межах шести областей.
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