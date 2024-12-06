У Кривому Розі прогриміли вибухи: перші подробиці від влади

Після атаки на Кривий Ріг місцева влада закликала нічого не знімати і не публікувати.

У Кривому Розі прогриміли вибухи ввечері 6 грудня. Влада повідомила про ракетну атаку по місту.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про запуск ракети у напрямку Кривого Рогу.

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Водночас моніторингові пабліки інформують, що російські війська могли застосувати балістичну ракету "Іскандер-М". А місцеві жителі пишуть про задимлення в місті після вибуху.

Пізніше Вілкул підтвердив ракетну атаку по місту.

"Кривий Ріг, ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Всі роблять те, що треба", – йдеться в заяві посадовця.

До слова, в ніч проти 6 грудня армія РФ атакувала Україну дронами. ППО збила 32 безпілотники у межах шести областей.

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