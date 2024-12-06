Вночі РФ вдарила пів сотнею дронів: скільки БпЛА вдалось збити ППО

Два дрони полетіли до Білорусі.

Вночі проти 6 грудня армія РФ атакувала Україну 53 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів. ППО знищила 32 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі російські військові атакували безпілотниками лише з одного напрямку - з Орела, що в РФ.

"Збито 32 ворожі БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 16 безпілотників локаційно втрачено. Два дрони вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Нагадаємо, Дмитро Снєгирьов заявляв, що російська армія змінює тактику повітряних атак,застосовуючи безпілотники та ракети саме по енергетичній сфері України.

Читайте також: