Ночью РФ ударила полсотней дронов: сколько БПЛА удалось сбить ПВО

Два дрона улетели в Беларусь.

В ночь на 6 декабря армия РФ атаковала Украину 53 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов ПВО уничтожила 32 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью российские военные атаковали беспилотниками только по одному направлению — из Орела, что в РФ.

"Сбиты 32 вражеских БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 беспилотников локационно потеряно. Два дрона вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

Напомним, Дмитрий Снегирев заявлял, что российская армия меняет тактику воздушных атак, применяя беспилотники и ракеты именно по энергетической сфере Украины.

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