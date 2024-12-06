Ночью РФ ударила полсотней дронов: сколько БПЛА удалось сбить ПВО

Два дрона улетели в Беларусь.
В ночь на 6 декабря армия РФ атаковала Украину 53 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов ПВО уничтожила 32 дрона.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью российские военные атаковали беспилотниками только по одному направлению — из Орела, что в РФ.
"Сбиты 32 вражеских БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 беспилотников локационно потеряно. Два дрона вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.
Напомним, Дмитрий Снегирев заявлял, что российская армия меняет тактику воздушных атак, применяя беспилотники и ракеты именно по энергетической сфере Украины.