За сутки враг оккупировал несколько населенных пунктов — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали несколько населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

В сообщении указывается, что враг оккупировал Новопустынку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку, а также продвинулся возле нескольких населенных пунктов.

"Враг оккупировал Новопустынку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку, а также продвинулся в Курахово, Романовке и возле Успеновки"

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что комбат рассказал, почему ВСУ попадают в окружение врага.

Кроме того, мы ранее информировали, что командир батальона "Волки Да Винчи" откровенно рассказал о потерях на фронте.

Читайте также: