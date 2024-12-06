За сутки враг оккупировал несколько населенных пунктов — DeepState

Враг продолжает атаковать позиции сил обороны.
Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали несколько населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.
В сообщении указывается, что враг оккупировал Новопустынку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку, а также продвинулся возле нескольких населенных пунктов.
"Враг оккупировал Новопустынку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку, а также продвинулся в Курахово, Романовке и возле Успеновки"
На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что комбат рассказал, почему ВСУ попадают в окружение врага.
Кроме того, мы ранее информировали, что командир батальона "Волки Да Винчи" откровенно рассказал о потерях на фронте.
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