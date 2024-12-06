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За добу ворог окупував кілька населених пунктів - DeepState

За добу ворог окупував кілька населених пунктів - DeepState

На фронті продовжуються запеклі бої / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони.

Російські загарбники протягом минулої доби окупували кілька населених пунктів у Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

У повідомленні вказується, що ворог окупував Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку, а також просунувся біля кількох населених пунктів.

"Ворог окупував Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку, а також просунувся в Кураховому, Романівці та біля Успенівки"

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комбат розповів, чому ЗСУ потрапляють в оточення ворога.

Крім того, ми раніше інформували, що командир батальйону "Вовки Да Вінчі" відверто розповів про втрати на фронті.

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