"Це реальне пекло": Путін віддав новий наказ окупаційним військам

Окупанти на сході продовжують розвивати свій успіх і на сьогодні він досить суттєвий.

Путін віддав новий наказ російським військам і він пов'язаний з датою інавгурації Трампа. Водночас начальник Генштабу армії РФ несподівано зателефонував до Вашингтона. Тим часом, з фронту надходять тривожні новини: окупанти активно просуваються, до Покровська лишається менш ніж 6 кілометрів. Останні новини – в ексклюзиві ТСН.ua.

Росіяни наближаються до Покровська

За даними аналітиків Deep State, після втрати Селидового окупанти продовжили розвивати свій успіх і на сьогодні він досить суттєвий. Ворог вже атакує населений пункт Шевченко. Село є одним із ключових завдань російської армії, виконання якого дасть змогу відкрити оперативний простір для подальшого просування на Покровськ і фактично додаткову можливість штурму міста.

"В майбутньому очікується активність ворога у перекритті логістики до Покровська, як вони це робили і роблять в інших населених пунктах з метою реалізації їх окупації. Щодня на штурм відправляється велика кількість техніки та піхоти і, на жаль, безупинний тиск приносить свої плоди. Тож тільки якісне використання сил та правильна організація оборони може дати можливість стримати ворога, де "тягатися" з ним в "кількості" є безглуздим та немає жодного сенсу", – зауважили у Deep State.

Також в разі успіхів в районі села Шевченко очікується, що окупанти почнуть перекидати додаткові ресурси на напрямок для підсилення угруповання, а окупація Курахового та Великої Новосілки зовсім може вивільнити значну кількість сил, яка згодом може бути використана для наступу на Покровськ. Росіянам до міста залишається менш ніж шість кілометрів.

Пекло в Кураховому

Попереду найважчі кілька днів у боях за Курахове. Про це пишуть українські військові. Противник увійшов у Старі Терни. Накат іде такий, що населений пункт найближчим часом перейде щонайменше в сіру зону, щонайбільше – під контроль окупантів.

Ситуація ускладнюється тим, що, крім виходу в тил підрозділам у Кураховому, від Старих Тернів прямий шлях у Дачне. Захоплення Дачного переріже повністю постачання підрозділів у Кураховому і переведе його гарнізон на "самообслуговування". А Росія вже проводить перепис громадян, що залишилися на окупованих територіях в місті Курахове.

"Під контролем ворога зараз перебувають два квартали багатоповерхівок між вулицею Перемоги та Лермонтова. Поки не закріпилися, та й бояться сюрпризів від нас, тому не поспішають занімати будинки. За третій квартал точаться активні бої. Там кожен будинок, як новий термінал Донецького аеропорту – на одному поверсі наші військові, на другому – російські. Це справжнє пекло. Також точаться бої вздовж вулиці Прокоф'єва, куди окупанти аналогічно прорвалися. Якби в нас було стільки ресурсів хоча б щодо засобів ураження, то ворог би в принципі не дійшов до Курахового. А так, маємо що маємо. Неможливо складно", – повідомили військові, які тримають оборону Курахового.

За даними Deep State, за останню добу ворог також окупував Благодатне Запорізької області – це територія, де Україна проводила "контрнаступ" 2023 року. Благодатне розташоване південніше Нової Новосілки, де також ведуться важкі бої. Додам, що Велика Новосілка — це укріпрайон на межі відразу трьох областей: Донецької, Запорізької і Дніпропетровської. Наступ російські війська ведуть одразу з кількох боків. Вони поступово відрізають усі логістичні маршрути навколо міста.

Новий наказ Путіна

Тим часом на Курщині в окупантів не все так оптимістично. Російський диктатор Володимир Путін поставив своїй армії чергове завдання: до 20 січня – дня інавгурації Дональда Трампа – вибити українські війська з Курської області. Про це заявляв президент України Володимир Зеленський.

За словами військовослужбовця і політолога Кирила Сазонова в "Новини Лайф", російські війська активно виконують цей наказ, застосовуючи інтенсивні штурмові дії, зокрема механізовані атаки. Однак, ЗСУ демонструють стійкість і впевнено тримають оборону. За словами військового, у Курську область РФ перекидає окремі підрозділи навіть із Покровського, Торецького та Запорізького напрямків.

Курська область розташована в безпосередній близькості до кордону з Україною, і для Кремля контроль над цією територією має важливе значення для збереження так званої "територіальної цілісності". Втрата частини території поблизу російського кордону підриває ідею про непорушність кордонів Росії, що є важливим елементом пропаганди для внутрішнього споживання. Втрата Курської області — це не лише стратегічна поразка для Росії, але й серйозний удар по особистому іміджу Путіна, який намагається видавати себе за великого і непереможного лідера, що може захистити свою країну.

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Диктатор, який розв’язав війну на чужій території, не здатен утримати свої власні кордони, і це є величезним ударом по його авторитету. Путін, який десятиліттями будує образ суворого та безкомпромісного лідера, який не віддасть "ані сантиметра" своїх земель, раптово опинився в ситуації, де йому не вдається навіть захистити найближчі регіони.

Ну а самі жителі Курської області взагалі починають ставити питання, як це так трапилося, що так звана "СВО" тепер триває і у них. Як кажуть у нас в народі: не рий яму іншому – сам у неї потрапиш.

У Британії визнали міць ЗСУ

Тим часом британський міністр у справах ветеранів Алістер Карнс заявив, що армія Великої Британії буде повністю знищена за 6-12 місяців у разі великої війни, подібної до тієї, що триває в Україні. Це ще раз підкреслює масштаби та жорстокість війни, з якою зіштовхнулася Україна, яка, без сумніву, є найжорстокішою в 21 столітті.

Після Другої світової війни жодна армія Європи не мала справи з такими бойовими діями. Сучасна війна в Україні є безпрецедентною за своєю інтенсивністю та масштабами, адже використовуються високоточні ракети, дрони, системи ППО та новітні технології розвідки. Війна в Україні підтверджує, що війна нового покоління може бути складнішою і важчою для всіх учасників, ніж це могло здаватися в минулому.

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І все це ще більше підкреслює героїзм нашої армії, яка фактично була створена з добровольчих підрозділів у 2014 році і виросла до злагоджених механізмів, що діють на передовій. Армія України довела, що здатна не тільки ефективно захищати свою землю, але й стати одним із найсильніших військових формувань у світі.

Раптовий дзвінок з РФ до США

Тим часом ЗМІ повідомляють, що Начальник Генштабу армії РФ Герасимов раптово подзвонив голові Комітету начальників штабів армії США Брауну. Розмова начебто відбулась 27 листопада — через шість днів після того, як Росія застосувала ракету "Орєшнік".

Герасимов і Чарльз Браун обговорили, як уникнути прорахунків і ескалації між країнами стосовно України. Герасимов заявив, що запуск ракети "Орєшнік" був запланований заздалегідь і не є реакцією Росії на застосування Україною американських ракет ATACMS по території РФ.

Герасимов нібито ініціював цю бесіду, щоб попередити про випробування гіперзвукових ракет у східній частині Середземного моря. Він закликав американські військово-морські сили триматися подалі від цільової зони з міркувань безпеки.

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Нагадаємо, вранці 21 листопада російські окупанти здійснили ракетний удар по Дніпру, застосувавши міжконтинентальну балістичну ракету. Вона скинула на місто кілька десятків боєголовок, які не спричинили значних руйнувань. У Міноборони США підтвердили, що Росія вдарила по Україні експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, яку створили на базі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж".

Путін сказав, що РФ вдарила по Дніпру нібито "новітньою системою середньої дальності" під назвою "Орєшнік". У ГУР вважають, що це могла бути ракета з комплексу "Кедр". Сам диктатор заявив, що застосування "Орєшніка" було "відповіддю на агресивні дії країн НАТО щодо Росії" – дозвіл Україні бити західними ракетами по території РФ і самі такі удари у Брянській і Курській областях. Він також не виключив нових таких ударів. Диктатор також цинічно додав, що надалі цивільних українців інформуватимуть про плани з застосування "Орєшніка".

Звідки РФ запускає балістичні ракети

Запуск балістичних ракет середньої дальності Росія може здійснювати лише з полігонів "Капустин Яр" в Астраханській області та "Плесецк" в Архангельській області, повідомляє "Бабель" з посиланням на ГУР. У розвідці повідомили, що Росія може виробляти до 25 балістичних ракет середньої дальності на рік, судячи з виготовлення міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс".

Ситуація наразі дійсно доволі напружена, але найтяжче – українським воїнам, які 24/7 боронять Україну.

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