Захоплення Старих Тернів створює загрозу для тилу українських військ – Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що захоплення Старих Тернів створює передумови для виходу в тил українського угруповання.

Експерт наголосив в ефірі Еспресо, що факт швидкого захоплення росіянами такого серйозного оборонного вузла Сил Оборони України викликає дуже великі запитання.

"Виникає стійке відчуття дежавю, це коли, власне, окупанти так само несподівано захопили Новогродівку, а це доволі серйозний був оборонний вузол наших захисників, три шахти. А за дві доби ми здали практично без бою цей населений пункт", – зазначив він.

Дмитро Снєгирьов також зауважив, що захоплення Старих Тенів зводить до мінімуму можливість активної оборони ЗСУ в Кураховому, а також створює для РФ передумови для виходу в тил ЗСУ.

Наступ росіян на Старі Терни та Курахове / Фото: Deepstatemap

"Тому ці події не можуть не викликати, скажімо, певного занепокоєння, тим більше, що захоплення Старих Тернів створює передумови, власне, для виходу фактично в тил українського угруповання, зосередженого на так званій промці Курахівської ТЕС. І це зводить до мінімуму можливість активної оборони Сил оборони України безпосередньо в самому Кураховому. До того ж варто відзначити, що крім захоплення Старих Тернів окупанти мають стійке просування безпосередньо в самому Кураховому", – сказав він.

Також військовий експерт розповів, що ворог просунувся в напрямку села Шевченко, і так створюється загроза виходу на Покровськ.

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"Бої тривають відповідно по вулиці Прокоф’єва, вулиці Соборна і захоплено низку багатоповерхівок. Але варто говорити про те, що окупанти, на жаль, мають просування і в напрямку населеного пункту Шевченко, а це фактично вже передмістя Покровська, відтак створюється загроза вже виходу безпосередньо на Покровськ. І відповідно можливість фланогового маневру із загрозою створення оперативного оточення українських угруповань вже безпосередньо в покровській агломерації", – додав він.

Нагадаємо, що армія РФ рухається на всіх ділянках на Покровському напрямку. Окупанти штурмують населені пункти із залученням піхоти.