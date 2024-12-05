Чи готовий Путін до завершення війни: у РНБО оцінили сигнали диктатора

Президент РФ Володимир Путін зупинятися не збирається. Він не подає жодних сигналів про готовність до завершення війни.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За словами Коваленко, росіяни на тренувальних полігонах відпрацьовують потенційне форсування Дніпра.

"Враховуючи вливання у ВПК, і намагання нарощувати склад збройних сил, поки не бачу сигналів готовності Путіна припинити війну", – стверджує він.

Раніше Коваленко сказав, що наразі всі дії росіян свідчать про те, що вони розглядають сценарій продовження війни як базовий. У них знижуються темпи залучення контрактників навіть попри великі виплати.

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