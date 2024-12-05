"Цей трюк зі Штатами не пройде": у РНБО оцінили "хитрі" дії Путіна з мобілізацією

Наразі всі дії росіян свідчать про те, що вони розглядають сценарій продовження війни як базовий. У них знижуються темпи залучення контрактників навіть попри великі виплати.

Про це написав голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Здавалося б, якби Росія хотіла війну завершувати, нічого б з цим не робила. Але навпаки", – каже він.

Як пояснює Коваленко, ворог зараз обмежує бронювання від мобілізації силовиками та співробітниками ВПК. Так, залишається велике поле для потенційного проведення хвилі мобілізації в майбутньому, щоб задешево поповнити сили.

"За соціологією рішення непопулярне навіть для РФ, але враховуючи, що Путін не хоче програти війну і може маніпулювати протягом 2025 року, плюс рекордний бюджет на оборонку і пропаганду, складається враження, що Кремль думає всіх надурити і зіграти дипломатично в "паузу", – вважають у РНБО.

На цьому тлі позиція України, наголошує він, доволі чітка – мир через силу.

"А жорстка заява спецпредставника США Кіта Келлога в напрямку Москви також демонструє, що трюк Кремля не пройде зі Штатами", – підсумував Андрій Коваленко.

Раніше у РНБО зазначили, що РФ має намір воювати протягом всього 2025 року. Також вона хоче зберігати можливість вести війну протягом кількох років.

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