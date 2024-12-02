РФ має намір воювати протягом всього 2025 року. Також вона хоче зберігати можливість вести війну протягом кількох років.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, наприкінці листопада міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов прибув у КНДР. Він зустрічався з Кім Чен Ином та міністром оборони північної Кореї. Головною метою Бєлоусова було досягнення нових домовленостей з Пхеньяном щодо поставок артилерійських снарядів, балістичних ракет KN23, а також направлення більшої кількості солдатів КНДР на територію РФ.

"Росія демонструє, що планує воювати протягом всього 2025 року, а також робить все, щоб зберігати можливість вести війну протягом кількох років. Про це свідчать також і плани витрачати третину бюджету на війну та пропаганду", - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, у російській Курській області вже є перші загиблі серед солдатів з Північної Кореї. Російський "фюрер" Володимир Путін використовуватиме бійців Кім Чен Ина як "гарматне м'ясо".

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