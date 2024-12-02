РФ намерена воевать в течение всего 2025 года. Также она хочет сохранять возможность вести войну в течение нескольких лет.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, в конце ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в КНДР. Он встречался с Ким Чен Ином и министром обороны северной Кореи. Главной целью Белоусова было достижение новых договоренностей с Пхеньяном о поставках артиллерийских снарядов, баллистических ракет KN23, а также направлении большего количества солдат КНДР на территорию РФ.

"Россия демонстрирует, что планирует воевать в течение всего 2025 года, а также делает все, чтобы сохранять возможность вести войну несколько лет. Об этом свидетельствуют также и планы тратить треть бюджета на войну и пропаганду", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, в российской Курской области уже есть первые погибшие среди солдат из Северной Кореи. Российский "фюрер" Владимир Путин будет использовать бойцов Ким Чен Ина как "пушечное мясо".

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