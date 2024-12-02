"Тысяча от Зеленского": на что можно потратить деньги

Это единовременная выплата, направленная на поддержку украинских семей и украинских производителей.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу выплат для украинцев "єПідтримка", которую правительство запустило с 1 декабря 2024 года.
"єПідтримка" предусматривает выплату по 1 000 гривен каждому гражданину (взрослым и детям). Получить выплаты сможет каждая семья в Украине.
Потратить 1000 гривен можно будет на определенные товары и услуги. Полученная сумма не подлежит налогообложению и не влияет на получение субсидии.
В частности:
- на оплату коммунальных услуг
- на оплату транспорта (билеты "Укрзализныци")
- на оплату мобильной связи и лекарств
- на покупку украинских книг и других украинских товаров
- культурные услуги
Также можно будет задонатить на Вооруженные силы Украины.
Использовать 1000 гривен можно будет в течение трех месяцев — декабря, января и февраля.
Кроме того, получить выплаты через "Укрпочту" смогут, в частности, пенсионеры, лица с инвалидностью I и II групп и граждане, получающие соцпомощь (в прифронтовой зоне).
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