"Тысяча Зеленского": как оформить и на что потратить

Одноразовая государственная помощь "Зимняя е Поддержка" в размере 1 тысячи гривен, которую в народе уже прозвали "тысячей Зеленского" будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории нашего государства, в том числе детям.

Об этом сообщает Урядовий портал.

Программа будет действовать в течение декабря 2024 – февраля 2025 года.

Кто может получить помощь

Прием заявок на получение пособия начнется в начале декабря. Система будет проверять информацию о пребывании получателей пособий на территории Украины. Выплата предназначена не только взрослым, но и детям. Один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка через "Дію". Потратить деньги можно будет до конца 2025 года.

Как оформить

С помощью приложения "Дія":

1) установить мобильное приложение "Дія";

2) Если у вас нет карты "Национальный кэшбек", нужно ее открыть в одном из банков;

3) В Дії в разделе "Сервисы" нужно активировать карту "Национального кэшбека";

3) Выбрать в приложении "Дія" услугу "Зимняя есть Поддержка";

4) Подать заявку на получение пособия;

5) Ожидайте зачисление средств.

Законные опекуны несовершеннолетних детей, люди у которых из-за религиозных верований отсутствует РНОКПП, или старшие люди в возрасте 65+, у которых нет "Дії" – могут обратиться за выплатой помощи к одному из перечисленных банков-партнеров программы. Банк откроет получательскую карточку "Национальный кэшбек", на которую поступит помощь.

С помощью "Укрпочты"

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают выплаты через "Укрпочту" – смогут получить "Зимнюю еподдержку" также через "Укрпочту". Список тех, кто может получить помощь через "Укрпочту" формирует Министерство социальной политики. Те, кто войдут в список на получение средств через Укрпочту, не могут подать заявку через "Дію".

Потратить средства они смогут через "Укрпочту" – на оплату коммунальных услуг или приобретение товаров украинского производства.

На что можно потратить

Деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств и книг, медицинские услуги, образование, а также транспорт, мобильную связь, страхование и т.д.

Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории расходов. Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, присваиваемый торговой точкой и характеризующий направление бизнеса.

Граждане, не нуждающиеся в поддержке от государства, могут его не оформлять, либо направить на ВСУ или приобрести военные облигации. О заинтересованности привлекать донаты уже сообщил ряд благотворительных фондов.

Напомним, 25 октября президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "Поддержка" — по тысяче гривен на человека

В общей сложности на "Зимнюю поддержку" правительство выделит 5 млрд гривен, переведя средства из программы кэшбека.

Пользователи же соцсетей отреагировали либо скептически, либо с юмором на идею выплат.

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