"Тисяча Зеленського": як оформити і на що витратити

Одноразова державна допомога "Зимова єПідтримка" в розмірі 1 тисяча гривень, яку в народі вже прозвали "тисячею Зеленського" надаватиметься українцям, які перебувають на території нашої держави, в тому числі дітям.

Про це передає Урядовий портал.

Діятиме програма упродовж грудня 2024 – лютого 2025 року.

Хто може отримати допомогу

Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня. Система перевірятиме інформацію про перебування отримувачів допомоги на території України. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію". Витратити кошти можна буде до кінця 2025 року.

Як оформити

За допомогою застосунку "Дія":

1) встановити мобільний застосунок "Дія";

2) Якщо у вас немає картки "Національний кешбек", треба її відкрити у одному з банків;

3) У Дії у розділі "Сервіси" потрібно активувати картку "Національного кешбеку";

3) Обрати у застосунку "Дія" послугу "Зимова єПідтримка";

4) Подати заявку на отримання допомоги;

5) Очікуйте зарахування коштів.

Законні опікуни неповнолітніх дітей, люди у яких через релігійні вірування відсутній РНОКПП, або ж старші люди віком 65+, у яких немає застосунку "Дія" – можуть звернутися за виплатою допомоги до одного з перелічених банків-партнерів програми. Банк відкриє отримувачу картку "Національний кешбек", на яку надійде допомога.

За допомогою "Укрпошти"

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через "Укрпошту" – зможуть отримати "Зимову єПідтримку" також через "Укрпошту". Перелік тих, хто може отримати допомогу через "Укрпошту" формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто увійдуть у перелік на отримання коштів через Укрпошту, не можуть подати заявку через "Дію".

Витратити кошти вони зможуть також через "Укрпошту" – на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.

На що можна витратити

Гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів та книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.

Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою і характеризує напрям бізнесу.

Громадяни, які не потребують підтримки від держави, можуть її не оформлювати, або спрямувати на ЗСУ або придбати військові облігації. Про зацікавленість залучати донати вже повідомили низка благодійних фондів.

Нагажаємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка" – по тисячі гривень на людину

Загалом на "Зимову підтримку" уряд виділить 5 млрд гривень, перевівши кошти з програми кешбеку.

Натомість користувачі соцмереж відреагували або скептично, або з гумором на ідею виплат.

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