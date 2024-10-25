Тисяча гривень на людину: Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зараз на всіх рівнях в Україні має тривати підготовка до опалювального сезону й зимових холодів. Зокрема, дуже багато роботи є в енергетичному секторі — захист об’єктів та робота над стійкістю системи.

Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у п'ятницю, 25 жовтня.

"Готуються регіони, готуються громади, готуються військові. Окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей. Я доручив уряду запровадити від 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. "єПідтримка" для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень", - повідомив президент.

Він додав, що ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, залізничних квитків чи ліків українського виробництва.

"Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", - пообіцяв гарант.

Нагадаємо, Зеленський доручив зробити формат технологічної Ставки. Пріоритетним завданням український президент назвав виробництво дронів, які зможуть збивати ворожі "Шахеди".

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