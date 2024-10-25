Зеленський доручив зробити формат технологічної Ставки

Пріоритетним завданням український президент назвав виробництво дронів, які зможуть збивати ворожі "Шахеди".
Президент України Володимир Зеленський на нараді за підсумками нещодавньої зустрічі з представниками громадянського суспільства доручив розробити формат технологічної Ставки.
Про це йдеться в повідомленні на його офіційному Telegram-каналі.
Учасниками наради були військові, розвідка, секретар РНБО, урядовці, Офіс президента.
“Ключові питання – про те, що зараз поки обмежує можливості України, і як їх можна вирішити. Плануємо залучити громадянське суспільство до роботи над внутрішнім Планом перемоги”, — зазначив Зеленський.
Зокрема, український президент доручив розробити формат технологічної Ставки.
“Найбільший пріоритет – це дрони, звісно. У тому числі дрони, які можуть збивати "Шахеди" та інші ударні безпілотники”, — пояснив він.
Окрім того, президент Зеленський доручив ГУР разом з СБУ особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб. Результати на цьому напрямку він назвав недостатніми.
“Опрацювали також і питання деяких законодавчих змін, які потрібні. А також санкційної політики. Нашої дипломатії. За кілька тижнів заслухаю результати”, — повідомив президент.
Нагадаємо, український дрон-перехоплювач знищив у повітрі над Донецьком пілотований літальний апарат. Йдеться про російський транспортно-бойовий вертоліт Мі-8.
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