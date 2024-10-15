Проблеми для ЗСУ 2025 року: експерт назвав основні загрози

Однією з поточних проблем для українських бійців є дощі, зокрема тому, що важко використовувати FPV-дрони.

Проблеми, перед якими можуть постати ЗСУ 2025 року – це чисельна перевага армії РФ, ворожа тактична авіація та КАБи, а також перевага ворога в артилерії.

Крім того, ще одна поточна проблема для військових – дощі. Про це заявив ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA

"Ще одна поточна проблема для нас – дощі. Чому? Тому що важко використовувати FPV-дрони. Коли сильна злива або сильний вітер, цей дрон не долітає. І цим можуть користуватися росіяни для стрімких ударів уперед, коли застосовують артилерію. Снаряд запустили – він полетів. А у нас можлива протидія – виключно у вигляді безпілотників", – пояснив експерт.

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Відповідаючи на зауваження про те, що дощі більшою мірою заважають стороні, що наступає, Ступак зазначив, що це перешкода для важкої техніки, як для російської та і для нашої. А зараз ще і для FPV-дронів.

"У нас концепція була така: немає артилерії, проте є велика кількість FPV-дронів. Але зараз оператори дронів кажуть, FPV-дронами багато не політаєш, їх не можна відправляти в негоду. Водночас у росіян є артилерія, яка працює і в сніг, і в дощ, і якщо вітер", – зазначив експерт.

Раніше Іван Ступак розповів, чи існує загроза наступу на півдні.

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