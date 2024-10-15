Проблемы для ВСУ 2025 года: эксперт назвал основные угрозы

Одной из текущих проблем для украинских бойцов есть дожди, в том числе потому, что трудно использовать FPV-дроны.

Проблемы, перед которыми могут возникнуть ВСУ в 2025 году – это численное преимущество армии РФ, враждебная тактическая авиация и КАБ, а также преимущество врага в артиллерии.

Кроме того, еще одна текущая проблема для военных – дожди. Об этом заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эксклюзивном интервью OBOZ.UA

"Еще одна текущая проблема для нас – дожди. Почему? Потому что трудно использовать FPV-дроны. Когда сильный ливень или сильный ветер, этот дрон не долетает. И этим могут пользоваться россияне для стремительных ударов вперед, когда применяют артиллерию. Снаряд запустили – он полетел. А у нас возможное противодействие – исключительно в виде беспилотников", – объяснил эксперт.

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Отвечая на замечания о том, что дожди в большей степени мешают наступающей стороне, Ступак отметил, что это препятствие для тяжелой техники, как для российской, так и для нашей. А теперь еще и для FPV-дронов.

"У нас концепция была такова: нет артиллерии, однако есть большое количество FPV-дронов. Но сейчас операторы дронов говорят, FPV-дронами много не полетаешь, их нельзя отправлять в непогоду. В то же время у россиян есть артиллерия, которая работает и в снег, и в дождь, и если ветер", – отметил эксперт.

Ранее Иван Ступак рассказал, существует ли угроза наступления на юге.

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