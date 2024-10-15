Синоптикиня попередила про ймовірність заморозків на більшості території

У більшості регіонів України 16 жовтня очікуються дощі та зниження температури.

Завтра, 16 жовтня, погода в Україні буде різноманітною. У західних областях очікуються заморозки до -3 градусів вночі та тепліші +9+12 вдень. Закарпаття порадує сонечком та температурою до +16 градусів. Опадів не буде.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На півночі країни періодично дощитиме, а температура триматиметься на рівні +8+11 градусів, що створює прохолодну й вологу атмосферу.

У центральних областях можливі дощі з температурою вдень від +9 до +13 градусів.

Східні регіони також побачать дощі, але температура буде дещо вищою, +11+14 градусів.

На півдні прогнозуються дощі, подекуди сильні, з температурою повітря вдень до +16 градусів.

У Києві завтра буде хмарно й волого з періодичними дощами, температура вночі складе +3+4 градуси, вдень — близько +10 градусів. Тому жителям столиці варто утеплюватись, особливо тим, у кого ще немає опалення.

Заморозки найближчої ночі торкнуться лише західних областей, де будуть прояснення. В інших частинах країни через хмарність заморозки поки що відкладуться.

Проте вже 17-20 жовтня, зі збільшенням площі прояснень, можливі заморозки на більшій частині України.

Нагадаємо, сьогодні на горі Піп Іван в українських Карпатах вдарив мороз та є сніг. Температура повітря опустилася до -4°.

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