У Карпатах вдарили перші морози і випав сніг

На вершині гори вітряно.
У вівторок, 15 жовтня, на горі Піп Іван в українських Карпатах вдарив мороз та є сніг. Температура повітря опустилася до -4°.
Про це повідомив Чорногірського гірського пошуково-рятувальний пост.
Зазначається, що зранку на вершині гори вітряно, а також зафіксована обмежена видимість.
"Станом на 08:15 на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, вітер західний 13м/с. Температура повітря -4°", - йдеться у дописі.
Як повідомлялося, у Києві в жовтні настав травень - у столиці масово зацвів бузок, який росте у дворах столичних будинків. Кущі з яскравими квітами, які звичні для травня, тепер у середині жовтня дивують містян.
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