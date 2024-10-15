У Карпатах вдарили перші морози і випав сніг

У вівторок, 15 жовтня, на горі Піп Іван в українських Карпатах вдарив мороз та є сніг. Температура повітря опустилася до -4°.

Про це повідомив Чорногірського гірського пошуково-рятувальний пост.

Зазначається, що зранку на вершині гори вітряно, а також зафіксована обмежена видимість.

"Станом на 08:15 на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, вітер західний 13м/с. Температура повітря -4°", - йдеться у дописі.

Гора Піп Іван 15 жовтня 2024-го. / Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Як повідомлялося, у Києві в жовтні настав травень - у столиці масово зацвів бузок, який росте у дворах столичних будинків. Кущі з яскравими квітами, які звичні для травня, тепер у середині жовтня дивують містян.

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