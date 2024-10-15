ЗСУ тримають оборону на Луганщині, попри атаки ворога - Лисогор

Ворог використовує РСЗВ та дрони для атак на Луганщині.

Російські військові отримали завдання досягти кордонів Харківської області.

Про це розповів у етері Еспресо начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"На Луганщини тривають запеклі бої. Відбулися зміни в розташуванні військ, але хлопці відновили позиції. Ворог усіма силами намагається атакувати й захопити наші населені пункти, вибити хлопців з позицій, маючи завдання вийти на кордони з Харківською областю", - сказав він.

Начальник Луганської обласної військової адміністрації повідомив, що українські Сили оборони успішно тримають оборону на Луганщині, завдаючи противнику великих втрат і не дозволяючи йому досягти своїх завдань.

Лисогор повідомив, що активні бої тривають постійно, особливо біля Білогорівки, Невського та Серебрянського лісництва. Ворог здійснює безперервні атаки, використовуючи РСЗВ та безпілотну авіацію для ударів по логістичних шляхах. Він підкреслив, що ситуація складна через нові резерви, які підкинув ворог.

Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня російські війська атакували Україну, використовуючи ракети та 17 ударних дронів. Українська ППО змогла збити частину дронів.

Читайте також: