День військового капелана 2026: щирі привітання для тих, хто підтримує наших воїнів

Привітання з Днем військового капелана / © ТСН

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Привітання військовому капелану — це насамперед можливість висловити вдячність за духовну підтримку воїнів та побажати Божого захисту, сил і миру. Зібрали щирі слова, які можна адресувати капелану з нагоди свята, дня народження, професійної дати або просто на знак вдячності за його служіння.

Щирі привітання військовому капелану своїми словами

Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров’я, незламної віри, духовної сили та Божого благословення. Нехай Господь оберігає Вас на кожному шляху, дарує мудрість і сили підтримувати тих, хто цього потребує. Нехай добро, яке Ви несете нашим захисникам, повертається до Вас сторицею. Миру, світла і якнайшвидшої перемоги України!

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Щиро дякую Вам за надзвичайно важливе служіння, за слова підтримки та молитви, які допомагають нашим воїнам вистояти у найважчі хвилини. Бажаю Вам Божої опіки, міцності духу, здоров’я та невичерпної енергії. Нехай поруч завжди будуть добрі люди, а серце ніколи не втрачає віри й надії.

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Бажаю Вам сил і мудрості у Вашому непростому служінні. Нехай Господь береже від небезпек, укріплює дух та допомагає знаходити потрібні слова для кожного, хто звертається до Вас по підтримку. Нехай попереду буде більше світлих днів, добрих новин, щасливих зустрічей і мирного неба.

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Нехай Ваша віра залишається міцною навіть серед найтяжчих випробувань, а молитви дарують надію тим, хто стоїть на захисті України. Бажаю здоров’я, витримки, душевного спокою та Божої благодаті. Нехай Господь оберігає Вас і всіх наших захисників та допомагає повернутися додому живими й неушкодженими.

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Прийміть щиру вдячність за Ваше служіння поруч із українськими воїнами. За здатність вислухати, підтримати, розділити біль і повернути надію тоді, коли здається, що сил уже немає. Нехай Бог винагородить Вас за добро, береже на всіх дорогах і дарує сили продовжувати цю важливу справу.

Короткі привітання військовому капелану

Нехай Господь оберігає Вас у служінні, дарує сили, мудрість і міцну віру. Дякуємо за підтримку наших воїнів, за молитви та людське тепло. Миру Вам, здоров’я і Божого благословення!

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Бажаю Божої опіки, духовної сили та світла у серці. Нехай Ваші слова завжди допомагають тим, хто потребує підтримки, а добро повертається до Вас сторицею.

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Нехай віра додає сил, молитва дарує надію, а Господь береже Вас від усіх небезпек. Щиро дякуємо за Ваше служіння та підтримку українських захисників!

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Міцного здоров’я, витримки, Божого благословення та миру! Нехай Господь веде Вас дорогою добра і береже разом із нашими воїнами.

Листівки до Дня військового капелана

Листівки до Дня військового капелана / © ТСН

Листівки до Дня військового капелана / © ТСН

Листівки до Дня військового капелана / © ТСН

Листівки до Дня військового капелана / © ТСН

Листівки до Дня військового капелана / © ТСН

Привітання військовому капелану у віршах

Нехай Господь Вас береже

Від куль, тривог і лиха,

А мир до України йде,

І стане всюди тихо.

Хай вистачає Вам снаги,

Надії, світла й віри,

Щоб поверталися з війни

Живими наші й цілі.

***

Нехай молитва захищає,

Господь від лиха береже,

А віра сили Вам додає

І крізь випробування веде.

***

За добре слово у біді,

За щиру підтримку солдата —

Нехай чекають Вас завжди

Мир, світло і рідна хата.

***

Хай Бог дарує сили Вам

І береже на всіх дорогах,

Щоб світло віри крізь пітьму

Перемагало біль і втому.

Нехай настане мирний час,

Замовкнуть постріли й гармати,

І всі, кого чекають вдома,

Живими зможуть повертатись.

Зворушливі слова подяки військовому капелану

Дякуємо Вам за те, що Ви поруч там, де особливо важко. За молитви, які повертають надію, за слова, які допомагають триматися, за мовчання, коли слова зайві. Нехай Господь оберігає Вас так само, як Ви допомагаєте берегти світло віри в серцях наших воїнів.

***

Бути поруч із людиною у хвилину страху, болю чи відчаю — велике служіння. Дякуємо Вам за мужність розділяти з військовими непрості будні, за щиру молитву і підтримку. Нехай Бог дарує Вам сили, захищає від небезпек та веде до мирних днів.

***

Є слова, які здатні підтримати навіть тоді, коли навколо темрява. Є молитви, які допомагають не втрачати надію. Дякуємо Вам за те, що несете це світло українським воїнам. Нехай Господь буде поруч із Вами на кожному кроці, а попереду неодмінно буде мир.

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