"Противник пре, як тільки може" - комбат про ситуацію у Вовчанську

Лінія фронту не є сталою.

У Вовчанську ситуація динамічна. Деякі тактичні успіхи є і у Сил оборони, і у противника.

Про це розповів в ефірі "КИЇВ24" командир батальйону ударних БПЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Деякі позиції перехідні з рук в руки. Що це означає? Противник пре як тільки може, але ми маємо спроможності як стримувати рубежі, так і проводити заходи щодо вибиття противника із займаних позицій", – зауважив він.

Нагадаємо, війська армії РФ просунулися у Вовчанську Харківської області. Ймовірно, вони знову зайшли до Агрегатного заводу.

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