Перемир’я не буде: боєць ЗСУ пояснив, чому ворог не зупиниться

Російська армія не зупиниться, поки не вичерпала ресурси і відчуває, що військові операції досягають успіху.

Росія не погодиться на мирні переговори, допоки її армії вдається просуватися хоча б по одному кілометру на тиждень. Умовні "сигнали" про готовність до переговорів – це блеф.

Таку думку головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов висловив в інтерв’ю Radio NV.

Фірсов наголосив, що російські війська не зупиняться, допоки їхні операції зазнають успіху.

"Одразу розчаровую тих, хто очікує, умовно кажучи, кінця бойових дій, хто очікує миру, якогось перемир’я: поки ворог не вичерпав ресурси і поки ворог відчуває, що його військові операції досягають успіху, ворог не зупиниться", – висловися військовий.

Він також вважає будь-які умовні "сигнали" Кремля про начебто готовність до переговорів блефом і спробою "розслабити Захід", щоб той не мав мотивації надавати Україні зброю в очікуванні начебто близького закінчення війни.

"Поки росіяни просуваються, навіть якщо вони роблять це [зі швидкістю] один кілометр на тиждень, це дає всі підстави їм розуміти, що все вони роблять правильно, треба тиснути, тиснути, тиснути… Майте на увазі, що вони відчувають: "Ми зараз будемо тиснути, воно погано просувається, кілометр на тиждень, але наступить мить, коли воно посиплеться". Ось їхній задум, отак вони мислять", – пояснив Фірсов.

На думку сержанта, Україна досягне успіху лише, якщо повністю зосередиться на військовому складнику війни, не сподіваючись на якісь дипломатичні домовленості.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії безпеки від Заходу.

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