"Може принести більше шкоди": у Bloomberg оцінили наслідки перемир'я для України

Президент України Володимир Зеленський планує представити план перемоги. Зокрема, він озвучив передумову, яка може змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Пр це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, Путін вірить, що зможе пережити підтримку України, його війна на виснаження триватиме.

"Путін час від часу вдавав зацікавленість у переговорах, але ціна його допуску — те, що Україна відмовляється від своїх претензій на чотири регіони, які він незаконно анексував, плюс Крим, і відмовляється від надії на членство в НАТО — видає його нещирість. Навпаки, вся економіка Росії була переорієнтована на підтримку війни, вона все ще купує зброю та технології в країн-ізгоїв, а заявлена ​​мета Путіна залишається незмінною: Україна повинна бути зведена до російського васала", - йдеться в повідомленні.

Водночас, яким би бажаним не було припинення вогню, воно спричинило б величезні ризики для України.

"По-перше, пауза дасть російським військовим час набрати заміну для приблизно 30 000 солдатів, яких вона втрачає щомісяця, спланувати нову мобілізаційну роботу, усунути оперативні недоліки та поповнити свої запаси зброї. Путін, ймовірно, використав би таке перемир’я, щоб просто спланувати нові напади, як він неодноразово робив у минулому — в тому числі після свого попереднього вторгнення в Україну в 2014 році. Цей ризик посилюється тим, що пауза може поставити під загрозу міжнародну підтримку України, що ускладнить їй захист від відродженої Росії", - зазначається в повідомленні.

Тоді як багато західних союзників уже шукають привід, щоб перевести кошти з України на внутрішні потреби.

"Путін давно робить ставку на те, що Захід втомиться підтримувати Україну, що російська громадськість залишиться пасивною, а його армія фінансується достатньо добре, щоб продовжувати бойові дії. Помилкове припинення вогню може збільшити ймовірність того, що всі ці ставки окупляться — і залишить Україну та Захід у гіршому становищі, коли військові дії відновляться", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, "план перемоги" України буде представлено українському суспільству для ознайомлення, однак не в повному обсязі.